Мюнхен, Германия, 9 августа, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Volkswagen представит предсерийный вариант спортивного электрокроссовера ID.5 GTX на автомобильной выставке IAA в Мюнхене (Германия) 7 сентября 2021 года. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Volkswagen.at Тизер Volkswagen ID.5

Модель ID.5 GTX создана на основе ID.4. Оба электрокара имеют много общего. Однако версия GTX получила более спортивный вид кузова за счёт уменьшения пространства в багажнике.

В движение Volkswagen ID.5 GTX будет приводить два электромотора, расположенные на передней и задней осях, как у ID.4 GTX. Ожидается, что суммарная производительность установки составит 328 «лошадей». Такой мотор может разогнать автомобиль до «сотни» за 5,3 с. Это на 0,9 секунды быстрее, чем скорость разгона у серийного ID.4 GTX.

Также автопроизводитель оснастил модель беспроводной системой обновления программ и опцией Car2X.

Ранее стало известно, что в третьем квартале 2021 года Volkswagen представит на рынке Соединённых Штатов модернизированный кроссовер Tiguan 2022 с новым дизайном кузова и более широким набором помощников.

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