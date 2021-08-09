Минск, , 15:40 — REGNUM Бежавшие от гражданской войны на Украине до конца 2021 года получат гражданство Белоруссии. Об этом 9 августа заявил Александр Лукашенко в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом».

Он активно комментировал украинские проблемы и, в частности, войну в Донбассе. Лукашенко рассказал об обстоятельствах подписания «Минских соглашений», участия в этом процессе представителей ДНР и ЛНР, а также высказался на тему получения белорусского гражданства бежавшими в Белоруссию от военного конфликта.

Комментируя проблему пребывания в Белоруссии граждан Украины, Лукашенко распорядился: «К концу года должны получить гражданство!».

«Мы просто бездарно упустили этот вопрос!», — сказал он.

Лукашенко напомнил, что ранее своим указом предоставил «равные права» с гражданами Белоруссии иностранцам — «бежавшим за куском хлеба» с Украины.

Напомним, официальный Минск не признаёт Донецкую и Луганскую народные республики, считая самоопределившиеся территории Донбасса частью Украины. Также украинской территорией руководство Белоруссии считает и Крым, воссоединившийся по итогам референдума с Россией.

Напомним, ранее МВД Белоруссии отказывалось предоставлять статус беженца мигрантам из охваченных войной территорий Донбасса. Делалось это в угоду официальному Киеву, с которым у Минска отношения резко ухудшились в конце 2020 года.