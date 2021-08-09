Липецк, 9 августа, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Бывшего губернатора Липецкой области и экс-сенатора Олега Королёва суд оштрафовал на 30 тысяч рублей и на 1,5 года лишил водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщил портал Gorod48.

Иван Шилов ИА REGNUM Олег Королёв

Дело по административной статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» стало последним делом о многочисленных нарушениях, совершённых Королёвым во время поездки по Липецку 13 мая.

В суде выступил инспектор ДПС, который рассказал о восьми протоколах, составленных на Королёва 13 мая, а также три свидетеля, которые видели нарушения, допущенные «Лексусом» Королёва. Двое из них подтвердили, что он был в «неадекватном» состоянии. По словам адвоката экс-сенатора, за рулём Королёв пережил гипертонический криз.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Олега Королёва дважды лишили водительских прав на один год и оштрафовали на 15 тысяч рублей — за оставление места ДТП, повреждение дорожных сооружений и выезд на встречную полосу.