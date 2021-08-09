Белгород, 9 августа, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Спасти 93-летнюю пенсионерку помогла полицейским служебная собака в Красногвардейском районе Белгородской области. Местная жительница заблудилась в лесу и упала в овраг, сообщили ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Константин Крыжицкий. Овраг. 1882

Об исчезновении пенсионерки из села Садки заявили родственники, после того, как пожилая женщина три дня не появлялась дома. Полицейские сначала осмотрели все участки и заброшенные дома населённого пункта, затем расширили зону поиска. Искать местную жительницу начали работники лесничества, активисты и кинологи. Напарник младшего сержанта полиции Виктора Юшинова бельгийская овчарка Атос возле одного из оврагов обозначила нахождение рядом живого человека. Внизу полицейские обнаружили пенсионерку без сознания.

Пенсионерке оказали первую помощь, вынесли из оврага и передали медикам. Женщина пояснила, что из-за плохого зрения случайно ушла в сторону леса и заблудилась.