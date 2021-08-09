Минск, 9 августа, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Утверждения о пытках в отношении участников протестных акций, которые прошли после выборов президента Белоруссии в августе 2020 года, в изоляторе временного содержания на улице Окрестина в Минске — это фейк и неправда. Об этом 9 августа заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Это фейк, это неправда», — сказал он в ответ на советующий вопрос журналиста корреспондента британской вещательной корпорации Би-би-си.

«Слушайте, а зачем их (задержанных манифестантов) пытать? Там же следствие не вели, зачем же пытать там людей?», — добавил Лукашенко.

При этом белорусский президент добавил, что некоторые протестующие получили синяки уже потом, на улице, при стычках с Внутренними войска и ОМОНом, после чего они снова были задержаны.

«А в этом здании на Окрестина не было такой необходимости, они там шелковые были. Поэтому никаких там пыток не было», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский государственный и политический деятель Сергей Степашин в 1994 году внедрил в его команду своего человека — белорусского чиновника Валерия Цепкало, который в 2020 году ушёл в оппозицию.