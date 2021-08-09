Самара, 9 августа, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Мужчину заподозрили в убийстве своего знакомого в Самаре. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Цитата из к/ф «Верёвка». реж Альфред Хичкок. 1948. США Убийство

По версии следствия, ночью 4 августа текущего года мужчины распивали спиртные напитки. Следователи считают, что в какой-то момент они поссорились: подозреваемый несколько раз ударил мужчину 1970 года рождения (раны оказались смертельными).

«Затем, с целью сокрытия следов преступления, подозреваемый выбросил тело мужчины из окна второго этажа жилого дома», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре на пляже обнаружили сумку с телом женщины.