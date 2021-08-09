Красногорск, 9 августа, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Приемка готовности школ к новому учебному году в Подмосковье закончится 20 августа. Об этом 9 августа сообщила зампред правительства — министр социального развития Московской области Ирина Каклюгина на заседании регионального правительства.

В школе

«У нас приемка уже началась. Она идет с 15 июля и заканчивается 20 августа», — сказала Каклюгина.

При этом половина всех образовательных учреждений региона уже подтвердили свою готовность к началу занятий.