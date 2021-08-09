Москва, 9 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Пока в России продолжает существовать ипотека с государственной поддержкой под низкий процент, уровень долговой нагрузки на население будет расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявила профессор кафедры экономической социологии ВШЭ Ольга Кузина. Кроме того, она объяснила, насколько опасно для экономики РФ наращивать уровень долговой нагрузки на население.

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«Пока неопасно. В предыдущие годы перекредитованность населения в основном была связана с тем, что население брало потребительские кредиты — дорогие и короткие. Рост ипотеки эту проблему исправляет, а не усугубляет. Но все зависит от того, как будет восстанавливаться экономика и доходы населения», — сказала Кузина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что рост ставок Банка России замедлит увеличение долговой нагрузки на население РФ.