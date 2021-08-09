Депутат Коваленко заявил о планах по обновлению центра Ярославля
Ярославль, 9 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Исторический центр Ярославля может получить деньги на реконструкцию общественных пространств. Об этом на своей странице в Facebook заявил депутат Госдумы Андрей Коваленко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Планы по реконструкции обсуждались во время визита в Ярославль министра министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина. Андрей Коваленко представил ему проект реконструкции исторической части города, разработанный ещё четыре года назад. Однако, на реализацию проекта тогда не нашлось денег.
Несколько лет назад благодаря губернатору Дмитрию Миронову центр города уже был обновлён — отремонтировано несколько дорог, получил реконструкцию Демидовский сквер, около храма Ильи Пророка появилась скульптура в виде плана города. Были восстановлены здания древнего Афанасьевского монастыря.
И горожане, и туристы оценили эти новшества, но все же в центре еще остаются места, далеко не идеальные с точки зрения благоустройства. Так на пресс-конференции Дмитрия Миронова журналисты поставили вопрос состояния прогулочной зоны Волжской набережной. Как ранее сообщало ИА REGNUM, горожане высказали недовольство состоянием стадиона Спартаковец, который за последние 25 лет ни разу не ремонтировался капитально.
Сам проект предполагает реконструкцию и благоустройство 11 ключевых пространств центральной части Ярославля. По словам Коваленко, его реализация оценивается примерно в 2 млрд рублей.
По данным ИА REGNUM, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин поддержал представленный депутатом проект и дал конкретные поручения по его проработке.