Ярославль, 9 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Исторический центр Ярославля может получить деньги на реконструкцию общественных пространств. Об этом на своей странице в Facebook заявил депутат Госдумы Андрей Коваленко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Андрей Коваленко и Ирек Файзуллин

Планы по реконструкции обсуждались во время визита в Ярославль министра министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина. Андрей Коваленко представил ему проект реконструкции исторической части города, разработанный ещё четыре года назад. Однако, на реализацию проекта тогда не нашлось денег.

«Его поддержали общественная палата, градостроительный комитет, но, к сожалению, до этого момента проект осуществить не смогли. Сегодня дали новый импульс этой истории. Встретился с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. Представил проект благоустройства центральной части нашего города. Площадь застройки — 24 гектара, это 11 объектов, например Которосльная набережная, Стрелка, Волжская набережная, Спартаковец. Любимые места жителей города смогут стать ключевыми точками отдыха», — сообщил депутат Госдумы Андрей Коваленко.

Несколько лет назад благодаря губернатору Дмитрию Миронову центр города уже был обновлён — отремонтировано несколько дорог, получил реконструкцию Демидовский сквер, около храма Ильи Пророка появилась скульптура в виде плана города. Были восстановлены здания древнего Афанасьевского монастыря.

И горожане, и туристы оценили эти новшества, но все же в центре еще остаются места, далеко не идеальные с точки зрения благоустройства. Так на пресс-конференции Дмитрия Миронова журналисты поставили вопрос состояния прогулочной зоны Волжской набережной. Как ранее сообщало ИА REGNUM, горожане высказали недовольство состоянием стадиона Спартаковец, который за последние 25 лет ни разу не ремонтировался капитально.

«Я следил за судьбой этого проекта, за разработкой и общественными слушаниями, ещё тогда, когда не был депутатом Государственной Думы — рассказал Андрей Коваленко. — Мне, как жителю Ярославля, было обидно, что проект так и не был реализован. Об этом же говорят мне люди на моих депутатских приёмах. И сегодня, пользуясь своим депутатским статусом, я хочу вывести проект реконструкции исторического центра Ярославля на федеральный уровень. Именно поэтому и обратился к министру».

Сам проект предполагает реконструкцию и благоустройство 11 ключевых пространств центральной части Ярославля. По словам Коваленко, его реализация оценивается примерно в 2 млрд рублей.

По данным ИА REGNUM, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин поддержал представленный депутатом проект и дал конкретные поручения по его проработке.