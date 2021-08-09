Грозный, 9 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В Чечне зафиксирован антирекорд 2021 года по числу выявленных за сутки ковид-пациентов. За прошедший день тесты на коронавирус подтвердились у 140 жителей региона, сообщили 9 августа в федеральном оперативном штабе. В последний раз такой всплеск числа инфицированных в сутки в Чечне был отмечен в декабре 2020 года.

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Самое большое число больных COVID-19 за один день было выявлено в республике 5 декабря — 187 человек.

К настоящему времени в регионе насчитывается 17 080 носителей коронавируса. Из них сумели справиться с болезнью 13 445 человек, в том числе 65 — за последний день. Не удалось спасти врачам 368 пациентов.