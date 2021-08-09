Ижевск, 9 августа, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В Удмуртии вынесен приговор в отношении двоих бывших полицейских, которые занимали должности инспекторов ГИБДД, по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

61.мвд.рф Сотрудник ГИБДД Ростовской области

Установлено, что в январе 2019 года они остановили автомобиль в Ижевске, который двигался с выключенными осветительными приборами. Водитель, опасаясь освидетельствования, которое может выявили следы наркотического опьянения, для решения вопроса через сотрудников полиции обратился к знакомому. Тот обратился к одному из осужденных с просьбой освободить водителя от административной ответственности за незаконное денежное вознаграждение. Полицейский обратился к своему коллеге, который потребовал взятку в размере 30 тыс. рублей за данную услугу. Водитель согласился, после сдачи анализов в медицинском кабинете биоматериал был подменен.

Спустя несколько дней знакомый водителя перевел на карту одного из бывших сотрудников ГИБДД 35 тыс. рублей. Посредник оставил себе 5 тыс. рублей, 30 тыс. было направлено исполнителю. Преступление выявлено сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Удмуртской Республике.

Посреднику было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, взяткополучателю — 3 года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. На 2 и 3 года оба сужденных лишены права занимать должности в системе правоохранительных органов РФ, связанных с осуществлением функции представителя власти. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле Свердловской области четверо бывших сотрудников ГИБДД Межмуниципального управления МВД Российской Федерации «Нижнетагильское» отданы под суд. Следователи считают, что вечером 10 июля 2020 года на проезжей части два инспектора остановили автомобиль «ЗАЗ Шанс», которым управлял водитель, лишённый на три года права управления транспортными средствами. Инспекторы доставили его в отдел ГИБДД, но затем начальник этого отдела дал своему подчинённому указание освободить нарушителя от административной ответственности и вернуть ему машину.

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