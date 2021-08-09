Тбилиси, 9 августа, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Одной из причин того, что в Грузии выросли темпы распространения коронавируса, является то, что многие жители страны перестали носить защитные маски в общественных местах. Об этом 9 августа в эфире телеканала «Рустави 2» сообщила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Масочный режим

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«Сегодня в среднем 51% населения носят маски, в апреле и мае были на уровне 75%, и мы видим разницу, — сказала Габуния. — Также у нас на 10% больше мобильности по сравнению с предыдущими месяцами».

По словам замглавы министра, если 95% населения Грузии будут носить маски, то в стране будет примерно на 1000 случаев меньше новых заражений коронавирусом в день.

Напомним, в Грузии с 10 августа снова станет обязательным ношение масок на улице. Эту меру вводят из-за высоких темпов распространения коронавируса в стране.