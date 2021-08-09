Авигдор Эскин, 9 августа 2021, 15:48 — REGNUM 30 августа планируется визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон. При общем дружественном фасаде существует атмосфера усталости и взаимного разочарования. Это связано и с риторикой вокруг «Северного потока», и также — с шатким внутреннеполитическим положением на Украине. Там же зловещие кадры и документы о деятельности Байденов — отца и сына — на Украине в недавнем прошлом.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Иван Шилов © ИА REGNUM

Пару дней назад в Вашингтоне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава администрации президента Андрей Ермак провели встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном с целью подготовки встречи Владимира Зеленского с его американским коллегой Джозефом Байденом. Обе стороны пытаются сгладить противоречия, когда выступают через слои дипломатической косметики.

В прошлом месяце широкую огласку получило полуофициальное обращение Вашингтона к Украине «сидеть тихо» и что «Северный поток» обсуждению не подлежит. Так мы читаем в медийном ресурсе Politico со ссылкой на источники в администрации Байдена. Более корректная версия указывает на настоятельную просьбу американцев не критиковать эту сделку.

Таким образом, Украина оказалась униженной и невостребованной. Недавно еще российские политологи трубили о том, что нехорошие из Вашингтона принуждают Киев к роли антироссийского тарана в регионе. Однако сейчас мы стоим перед ясным фактом: Белый Дом и Госдеп указывают Украине на её не самое почетное место.

Это объясняется и системным фиаско украинского опыта последних лет. Экономический кризис в стране достиг критической отметки.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен
(сс) U.S. Department of State

Согласно данным Нацбанка Украины, выплаты по валютному государственному долгу в 2021—2022 годах суммарно превышают $17 млрд (11,2% годового ВВП). Из них в 2021 году Украина должна погасить $10 млрд внешних долгов. Заметим, крупнейшие в этом году выплаты Украины по внешнему долгу приходятся на лето-осень. В период с июля по сентябрь включительно необходимо выплатить внешним кредиторам 5,73 миллиарда долларов. Никто не в состоянии ответить на вопрос, откуда придут эти финансовые ресурсы. Новые займы?

Киев таки идет на новые займы, также чтобы профинансировать дефицит госбюджета. К примеру, Украина в апреле выпустила еврооблигации на сумму $1,25 млрд. В июле было проведено дополнительное размещение еще на 500$ млн. В июне 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг превысил 92 миллиардов долларов — больше 65% ВВП.

Это очень тревожные показатели для Украины. Нельзя исключать, что мы увидим в ближайшее время симптомы социального обвала. Надо готовиться к новым политическим надломам и переломам.

Посудите сами: на погашение внешних выплат Украина тратит сейчас 38% своих ресурсов. То есть каждая третья гривна бюджета отправляется в карман кредиторов. Каждый гражданин Украины платит за провальную финансовую политику Киева примерно по 7,5 тысячи гривен.

Нацбанк Украины
Нацбанк Украины
Alexander Noskin

Особо болезненный кризис переживает энергетика Украины. Рынок электроэнергии существует там с 2019 года. Его убытки перекладываются на государство. Так, общая сумма убытков на оптовом рынке электроэнергии достигла уже почти полутора миллиардов долларов. В 2020 году оператор украинской энергосистемы «Укрэнерго» показал убыток на 27,5 миллиарда долларов. Кроме того, запасы угля на складах ТЭС упали ниже 1 млн тонн. Норма для лета в преддверии отопительного сезона составляет 2−3 миллиона тонн.

Теперь обратимся к социальной сфере. Задолженность населения Украины за ЖКХ составляет на сегодня почти 80 млрд гривен ($2,9 млрд), что можно считать катастрофическим рекордом. А задолженность государства по заработной плате на 1 июля 2021 года достигла 3,593 млрд гривен (130 млн долларов).

Зеленский едет в Вашингтон не как желанный партнер, а как брошенный и докучающий надоедчик. Джо Байден предпочел бы забыть об Украине, где так неотмывно скомпрометировал себя его сын. Хуже того, документы и записи похождений отца и сына в фирме «Бурисма» могут еще не раз всплыть как обвинительный материал против самого президента. Поэтому от Зеленского будут требовать смирения вкупе с косметикой и парфюмерией.