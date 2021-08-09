Лондон, , 15:26 — REGNUM Великобритания ввела санкции против российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Об этом 9 августа говорится в заявлении правительства Соединённого Королевства.

Лондон Иван Шилов © ИА REGNUM

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Поясняется, что такие меры в отношении «одного из главных частных инвесторов в Белоруссии и давнего соратника Александра Лукашенко» были приняты за поддержку властей Белоруссии.

«Гуцериев оказывал поддержку властям Белоруссии, в том числе при помощи своих деловых интересов», — отметили в правительстве.

В санкционный список также включены президент Белоруссии Александр Лукашенко и несколько чиновников.

«Великобритания ввела пакет торговых, финансовых и авиационных санкций против Белоруссии в ответ на продолжающийся подрыв демократии и нарушения прав человека режимом Лукашенко. США также объявят о новых санкциях сегодня, 9 августа, спустя год после фальсификации выборов в Белоруссии», — говорится в сообщении британского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне российский бизнесмен Михаил Гуцериев был включён в новый санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку президента Александра Лукашенко. Указывается, что Гуцериев «извлекает выгоду из режима Лукашенко и поддерживает его», являясь «крупным инвестором и личным другом президента Белоруссии».