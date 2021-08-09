Казань, 9 августа, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В Татарии под влиянием северного антициклона преобладает очень теплая сухая погода, сообщает 9 августа региональное управление Росгидромета.

Жара

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В ближайшие дни в республике будет также господствовать антициклон. Небольшой дождь из-за близости атмосферного фронта возможен 10 и 11 августа. Ночью температура воздуха составит около +17 градусов, в западных районах — до +22, днем воздух прогреется до +28…+33.

12 и 13 августа осадки маловероятны. В республику будет поступать еще более жаркий воздух. Температура днем поднимется до +36 градусов.

По предварительному прогнозу метеослужб, 14 августа через Татарию будет проходить холодный атмосферный фронт. Местами пройдут дожди с грозами. Ночью температура воздуха будет около +20, днем — не выше 25−30 градусов тепла.

ИА REGNUM ранее сообщало, что гарь от якутских и красноярских пожаров ощущают жители уже 539 населенных пунктов в 17 районах Иркутской области.

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