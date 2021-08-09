Курск, , 15:24 — REGNUM Вопросы экологии, качество воды и доступность нового жилья, стоимость продуктов питания, — все эти вопросы предстоит решать в Курской области. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 августа, об этом заявил сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Геннадий Семигин.

Флаг Курской области

«В эти дни работы в регионе много ездил и провел ряд встреч. Первый вопрос — это социально-экономическое развитие в Курской области и ряд острых проблем развития региона. Первая практическая задача — здоровье человека. Это чистая вода, воздух, доступные качественные продукты, образ жизни, и только потом уже состояние медицины. В Курской области есть также проблема с чистой водой. Есть проблема доступности нового жилья, и многие другие известные нам вопросы, которые нужно решать», — сказал Семигин.

Он посетил рынок, магазин, аптеку. По его мнению, нужно бороться с ростом цен на продукты питания, внимание следует уделить также производству лекарств и ценам на них.

Планируется, что Семигин встретится с председателем Курской областной думы VI созыва Николаем Жеребиловым, примет участие в возложении цветов и венков на мемориальном комплексе «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны» и к памятнику морякам, погибшим на АПЛ «Курск».

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