Красногорск, 9 августа, 2021, 15:25 — ИА Регнум. К началу учебного года в Подмосковье следует привести в порядок пешеходные переходы возле учебных заведений. Соответствующее поручение 9 августа дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

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«Нужно обеспечить все меры безопасности на прилегающих к школам территориях. Прошу вас завершить все это в срок», — сказал Воробьев.

В ответ министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик сообщил, что все пешеходные переходы возле школ должны привести в порядок до конца августа 2021 года.