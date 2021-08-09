Берлин, 9 августа, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель BMW представит минивэн 2 Series Active Tourer с плагин-гибридной установкой (PHEV) производительностью 270 «лошадей». Об этом сообщается на сайте Motor1.

Motor1 Гибридный минивэн 2 Series Active Tourer

Новый плагин-гибридный агрегат минивэна под названием 230xe заменит двигатель 225xe и будет основан на двухлитровом бензиновом турбомоторе с наддувом. Суммарная производительность гибридной установки составит порядка 270 л. с. Таким образом, новинка станет самой мощной версией минивэна в модельном ряду BMW.

Минивэн PHEV также может получить новую восьмиступенчатую коробку «автомат», которая заменит нынешнюю шестиступенчатую автоматическую трансмиссию.

Новинка также получит более агрессивный внешний вид и будет намного изящнее своего предшественника. Автопроизводитель оснастил авто более тонкой головной оптикой, выдвижными дверными ручками и крупными зеркалами заднего обзора.

Ранее компания BMW (China) Automotive Trading Ltd. провела в Китае отзывную кампанию 8097 автомобилей из-за неисправных инфляторов подушек безопасности. Под отзыв попали модели: 1 Series, 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, X1, X3, X4, X5, X5 M, X6 и активные гибридные автомобили X6, которые сошли с заводского конвейера в период с 17 февраля 2005 года по 27 августа 2017 года.

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