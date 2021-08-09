Лос-Анджелес, США, 9 августа, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст удалил ремикс «Nah Nah Nah» с участием 2 Chainz и DaBaby с стриминговых площадок на фоне противоречивых комментариев DaBaby о сообществе ЛГБТ и ВИЧ-инфицированных. Об этом сообщает портал NME.

(сс) Peter Hutchins Канье Уэст

Поклонники заметили, что песня 2020 года больше не доступна в стриминговых сервисах, включая Spotify и Apple Music. В сети осталась только инструментальная версия. Никаких объяснений со стороны американского рэпера по поводу снятия трека дано не было. На данном этапе неизвестно, связано ли это с комментариями DaBaby на фестивале Rolling Loud в Майами в прошлом месяце.

Напомним, что ранее Канье в третий раз отложил выпуск своего нового альбома «DONDA». Его десятый студийный альбом должен был выйти 23 июля после задержки с июля прошлого года, однако он так и не появился в сети. Тогда ожидалось, что выход пластинки состоится 6 августа, но теперь, как сообщается, релиз состоится либо 13 августа, либо 15 августа.