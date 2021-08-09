Грозный, 9 августа, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В Чечне за прошедшие сутки скончался один житель региона, которого не смогли спасти врачи от COVID-19. Это самый низкий показатель суточной смертности за последний месяц. Последний раз такой же показатель был зафиксирован в регионе 30 июня, сообщили 9 августа в федеральном оперативном штабе.

Sakhalin.gov.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

В течение предшествовавшего до этого дня периода в Чечне ежедневно фиксировалось от двух до десяти случаев летального исхода от последствий заражения коронавирусом. Самый большой показатель смертности был зарегистрирован 22 июля — 13 умерших в сутки.

Всего за все время пандемии в Чечне скончались от COVID-19 386 человек. Это четвертый показатель по Северо-Кавказскому федеральному округу.