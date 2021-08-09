Москва, 9 августа, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Все законы, запреты и ограничения соблюдаются только законопослушными гражданами. Если человек имеет преступные намерения, для их реализации он найдет газовый баллончик (даже если тот будет под запретом), оружие, кислоту, нож, в ход может пойти что угодно, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

de:Benutzer:Repat Газовые баллончики

«Невозможно ограничить в обороте все предметы, которые несут ту или иную опасность. Есть немало людей, большинство из них женщины, которые хранят в сумочке или бардачке автомобиля газовый баллончик.

Скорее всего, они никогда его не используют, но будут уверены, что в случае нападения, шанс на спасение есть.

Говоря о том, что газовый баллончик является «не самым эффективным инструментом» защиты, все же надо предоставить гражданам право самим выбирать, какое из предложенных на рынке средств самообороны им подходит.

Можно подумать над тем, чтобы ввести ограничения в отношении возраста и психического здоровья покупателей газовых баллончиков.

Или можно обязать продавцов проводить обязательный инструктаж с разъяснением правил и возможных рисков их использования. Но запрещать их точно не следует», — высказал свое мнение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут граничить продажу газовых баллончиков физическим лицам. С таким предложением к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

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