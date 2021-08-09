Москва, 9 августа, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Дефицита донорской крови в России нет, сообщили 9 августа в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Doarvida.blogspot.ru Донорская кровь

«ФМБА России официально заявляет, что на сегодняшний день в учреждения службы крови нет дефицита крови и ее компонентов», — сообщили ТАСС в агентстве.

В настоящее время запас заготовленной и готовой к выдаче свежезамороженной плазмы составляет 250 тонн и превышает ежемесячную выдачу по стране в пять раз.

Как передавало ИА REGNUM, ранее издание «Коммерсант» со ссылкой на сообщения медиков и статистику Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) сообщило, что запасы донорской крови в России снизились на фоне массовой вакцинации от COVID-19.

По информации издания, в последнее время карта «донорских светофоров» на сайте ФМБА «Я донор» в существенной степени покраснела.

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