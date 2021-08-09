Рязань, 9 августа, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В Рязанской области 9 августа подтверждено 123 новых случая заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем выявлено сутками ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона. зарегистрировано восемь летальных исходов.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,35%. С начала пандемии в Рязанской области выявлено 36 279 носителей коронавируса. Выздоровели после лечения 33 506 человек, в том числе 79 — выписаны за минувшие сутки.

По данным федерального оперштаба, осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 837 пациентов.