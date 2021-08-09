Варшава, , 15:14 — REGNUM 9 августа в Варшаве пройдет акция протеста под названием Solidarnie z Białorusia, направленная против режима Александра Лукашенко в Белоруссии. В качестве организаторов выступают переехавшие в Польшу белорусские оппозиционные активисты, а также представители местной белорусской диаспоры. Об этом сообщает Polskie Radio.

Белорусская оппозиция Cesco

Мероприятие начнется в 18 часов по местному времени в центре польской столицы: на Парадной площади возле Дворца культуры. Активисты собираются пройти маршем по центру Варшавы с флагами и транспарантами с лозунгами против белорусских властей.

Один из организаторов мероприятия Андрей Ходанович сообщил журналистам, что на митинге будут также звучать стихи и музыка.