Козельск, Калужская область, 9 августа, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В Калужской области продолжается ремонт дорожного покрытия автодороги Каменка — Шамордино в Козельском районе. Дорога входит в схему внутрипоселкового и межмуниципального маршрута автобусного движения и ведет к Казанской Амвросиевской ставропригальной женской пустыни. Протяженность ремонтируемого участка — 2,481 км. Стоимость проекта составляет более 23 миллионов рублей. Об этом 9 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве дорожного хозяйства.

Фото министерства дорожного хозяйства Калужской области В Калужской области продолжается ремонт дорожного покрытия автодороги Каменка – Шамордино в Козельском районе.

В настоящее время на объекте уже обустроен выравнивающий слой. В дальнейшем подрядная организация будет использовать асфальтобетонное покрытие ЩМА-16. В целом обновят 15 тыс. 589 квадратных метров дорожного покрытия. Дорожники восстановят водоотводные канавы, спланируют откосы насыпи, укрепят обочины щебнем. В ближайшее время нанесут горизонтальную разметку, установят дорожные знаки. Срок окончания работ — 1 сентября 2022 года, гарантия верхнего слоя дорожной одежды — семь лет.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году запланирован ремонт 153,5 км дорог общего пользования: 113 км — регионального и межмуниципального значения, 40,5 км — местного. С 2019 по 2020 годы уже выполнен ремонт 470 км дорог регионального и местного значения.