Улан-Удэ, 9 августа, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В Бурятии проверяют сообщения о минировании учреждений образования. Речь идёт об одном детсаде и двух школах Улан-Удэ, сообщил источник издания «Байкал-Daily».

Эвакуация

Уточняется, что воспитанников детсада «Калинка», который находится на проспекте Строителей, вывели на стадион школы №49.

По данным другого интернет-ресурса Arigus. tv, в Улан-Удэ эвакуировали две школы и два детских сада «Золотая рыбка» и «Калинка».

На местах работают оперативные службы.