Липецк, 9 августа, 2021, 15:12 — ИА Регнум. В Липецке организована доследственная проверка по факту возгорания в кислородно-распределительном пункте Новолипецкого металлургического комбината. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Цитата из м/ф «Следствие ведут Колобки». реж Александр Татарский, Игорь Ковалёв. 1986. СССР В поисках истины

По данным следствия, 9 августа на территории кислородного цеха НЛМК произошло возгорание, в результате которого повреждено здание кислородно-распределительного пункта. Пожар локализован. Пострадавших нет.

Следственно-оперативная группа проводится осмотр и изымает необходимую документацию. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и должностные лица, ответственные за соблюдение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.