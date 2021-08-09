Саранск, 9 августа, 2021, 15:12 — ИА Регнум. В Мордовии по факту гибели при пожаре 52-летнего мужчины и 44-детней женщины проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

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По предварительным данным, утром 9 августа в селе Ивановка Ромодановского района произошло возгорание дома, использовавшегося погибшими в качестве дачи. В ходе тушения пожара сотрудниками регионального управления МЧС были обнаружены их тела.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия. Для установления точной причины смерти погибших назначена судебно-медицинская экспертиза. Также будут установлены причины возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, cемейная пара погибла при пожаре в деревянном доме в Кологривском районе Костромской области в конце июня. Очагом возгорания стала квартира, где проживали мужчина и женщина 1946 и 1950 года рождения. Впоследствии их тела нашли под завалами. Во второй квартире во время пожара находились двое мужчин. Им удалось спастись. По предварительной версии причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнём при курении.

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