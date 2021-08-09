Киев, , 15:17 — REGNUM Концепция «анти-Россия», о которой говорит в своей статье президент РФ Владимир Путин, которая в последнее время усиленно продвигается официальным Киевом, имеет более широкий смысл, чем просто противопоставить Украину соседнему государству.

Владимир Путин и Виктор Медведчук Kremlin.ru

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил украинский политический журналист и эксперт Вячеслав Пиховшек.

Пиховшек подчеркнул, что концепция эта изначально тупиковая, так как направлена не на созидание, а на разрушение, как, в принципе, и проект Зеленского по преследованию главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которым президент Украины «загнал себя в глухой угол». Он отметил, что политические проекты, основанные на негативной окраске, изначально обречены на провал.

«Эта концепция не только анти-Россия — это концепция анти-Польша, анти-Венгрия, это, в последние годы, концепция анти-Белоруссия. Чисто теоретически, можно себе представить, что делают что-то новое — не существовавшую долгое время украинскую будущность, которая должна противопоставить себя чему-то. Но дело в том, что это «анти» не несет в себе никакого позитивного смысла. Хорошо, вы не такие, а кто вы на самом деле? С позиции «анти» ничего не строится. Это негативистские отношения, которые не несут в себе положительного смысла. Это абсолютно тупиковый путь», — считает эксперт.

Кроме насаждения теории противопоставления, по мнению политолога, идентичность миллионов украинцев искусственно ломается и приводится в соответствие линии действующей власти.

«Нам в нашу идентичность навязывают чуждых нам героев, чуждое нам понимание истории, у нас свое понимание. Нам предлагают считаться с этим, как с обязательным. То же самое: не хочешь работать с украинским языком — выезжай из Украины. Нет, это нарушает Конституцию», — подчеркнул он, сделал акцент на том, что профессионализм и мудрость политика заключается в умении не разрушать отношения с соседями, строить их и делать взаимовыгодными, что прекрасно получалось у Виктора Медведчука, и чего нельзя сказать о Порошенко и Зеленском.

«Медведчук прав — раз Украина решила, что имеет право не считаться с интересами Москвы, то и Москва не будет считаться с интересами Киева. Это же нормально. Но надо уметь и быть достаточно умными политиками, какими являются Кучма и Медведчук, которые умели сгладить, сделать синергию отношений Украины и России, умели устроить приемлемые добрососедские отношения. То, что не происходило во времена Порошенко, и не происходит теперь, во времена Зеленского. Который Путина, по-моему, боится, а теперь ситуацией с Медведчуком загнал себя в глухой угол. И он знает прекрасно, что Путин с ним разговаривать не будет», — отметил журналист.

В заключение Пиховшек констатировал, что происходящее в последние годы в Украине — это явный откат назад, так как нарушаются первоочередные права человека, гарантированные конституцией, «это и свобода слова, которая на Украине регулируется американскими партнерами и действующей властью, и свобода вероисповедания, которая попирается репрессиями в адрес канонической Украинской православной церкви».

ИА REGNUM напоминает, что статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» былаопубликована 12 июля. Президент подчёркивает, что считает русский и украинский народы единым целым и отмечает, что Украина в значительной степени создавалась за счёт исторической России, которая в результате действий большевиков была фактически ограблена. Позже Владимир Путин пояснил, что написал статью сейчас, поскольку началась активная работа по проекту «анти-Россия».