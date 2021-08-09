Москва, 9 августа, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Стендап-комик Идрак Мирзализаде проведёт десять суток под арестом. Такое наказание по административному делу о разжигании вражды 9 августа ему назначил Таганский суд Москвы.

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«Решением Таганского районного суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на десять суток», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной прокуратуры.

На заседании суда Мирзализаде заявил, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но вины в разжигании вражды не признал.

Как сообщало ИА REGNUM, стендап-комикИдрак Мирзализаде стал фигурантом административного дела по статье о возбуждение ненависти либо вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ) за свою «шутку» о русских. Прокурорская проверка установила, что в Москве 29-летний мужчина во время шоу «Разгоны» публично произнёс высказывания, содержащие признаки унижения группы лиц по национальному признаку, а также пропаганды её неполноценности. Видеозапись с высказываниями была опубликована в интернете.

Материалы дела были направлены в Таганский суд Москвы для рассмотрения.