Сеул, , 15:22 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён посетит США в сентябре. Об этом сообщает Herald Corporation со ссылкой на свои источники.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

По данным источников, южнокорейский дипломат планирует провести встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном, в ходе которой состоится координация северокорейской политики после восстановления прямой связи между Сеулом и Пхеньяном, включая обсуждение вопроса об оказании гуманитарной помощи.

Существуют предположение, что в ходе данной поездки могут состояться переговоры по подготовке саммита Южная Корея — США.

В настоящее время глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин рассматривает возможность участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеии ООН, которая откроется 14 сентября.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Южной Кореи провёл 6 августа телефонные переговоры с госсекретарём США, с которым обменялся мнениями по вопросам, предоставляющим взаимный интерес, включая двусторонний союз и ситуацию на Корейском полуострове.

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