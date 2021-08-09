Сеул, 9 августа 2021, 15:22 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён посетит США в сентябре. Об этом сообщает Herald Corporation со ссылкой на свои источники.
По данным источников, южнокорейский дипломат планирует провести встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном, в ходе которой состоится координация северокорейской политики после восстановления прямой связи между Сеулом и Пхеньяном, включая обсуждение вопроса об оказании гуманитарной помощи.
Существуют предположение, что в ходе данной поездки могут состояться переговоры по подготовке саммита Южная Корея — США.
В настоящее время глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин рассматривает возможность участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеии ООН, которая откроется 14 сентября.
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Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Южной Кореи провёл 6 августа телефонные переговоры с госсекретарём США, с которым обменялся мнениями по вопросам, предоставляющим взаимный интерес, включая двусторонний союз и ситуацию на Корейском полуострове.
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