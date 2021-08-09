Ош, Киргизия, 9 августа, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Житель Араванского района Ошской области Киргизии добровольно сдал в милицию боевые гранаты РГД-5. Об этом сообщили в региональном управлении внутренних дел.

Ulmosto Ручная граната РГД-5

Мужчина рассказал милиционерам о том, что боеприпасы ему передал и попросил помочь их продать один из местных жителей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот оружия, боеприпасов».

Теперь ему грозит от семи лет и шести месяцев до десяти лет тюремного заключения.

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