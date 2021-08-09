Белград, , 15:47 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 9 августа в Белграде обсудил с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко ход реализации ряда двухсторонних проектов.

Россия и Сербия

Собеседники заявили, что российско-сербское двухстороннее сотрудничество находится на высоком уровне вопреки трудностям, которые в последнее время создает эпидемия коронавируса.

Во время встречи было отмечено, что в ближайшее время ожидается увеличение товарооборота между двумя странами, завершение текущих и начало новых совместных энергетических и инфраструктурных проектов, говорится в сообщении, которое по итогам переговоров Вучича и Боцан-Харченко опубликовала пресс-служба президента Сербии.

Президент Сербии и посол РФ высказали удовлетворение тем, что последние участки железной дороги от Белграда до Нови-Сада будут достроены в скором будущем. По мнению сторон, этот проект значительно улучшит состояние железнодорожного транспорта Сербии. Собеседники также обсудили ситуацию в регионе, особенно последние события в Боснии и Герцеговине, подчеркивается в сообщении.

Напомним, что в Боснии и Герцеговине разгорелся очередной политический кризис в связи с тем, что Республика Сербская отказывается признать легитимность нового верховного представителя в БиГ Кристиана Шмидта. Его кандидатуру не признает также и Москва, которая считает, что без соответствующего решения СБ ООН Шмидт не может выполнять функцию верховного представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине.