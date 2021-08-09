Москва, 9 августа, 2021, 15:06 — ИА Регнум. РФ не сумеет успешно компенсировать дефицит бразильского кофе, переключившись на поставки этого продукты из других стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал новость о том, что морозы в Бразилии обернутся резким ростом мировых цен на кофе.

josealbafotos Кофе

«Прогнозируемое сокращение производства кофе в Бразилии может значительно повлиять на удовлетворение мирового спроса на этот продукт, — сказал Рамазанов. — Россию, которая постепенно увеличивает потребление кофе, эта проблема также затронет. Поэтому цены на кофе в России будут меняться синхронно с мировыми ценами. При этом попытки компенсировать ожидаемый дефицит кофе в России посредством переключения на других стран-экспортеров желаемого результата не дадут. Во-первых, все производители кофе постараются воспользоваться этой ситуацией; во-вторых, у большинства потребителей кофе сформировались относительно устойчивые вкусовые предпочтения; в-третьих, спекулятивно-настроенные участники рынка будут активизировать свою деятельность».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июле кофе в РФ подешевело на 0,2%.