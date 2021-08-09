Тула, 9 августа, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Видео с места убийства двухлетней девочки в Щекинском районе Тульской области опубликовал Следственный комитет России 9 августа.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

На видео следователи осматривают место происшествия, в стороне видно валяющееся ружьё, из которого нетрезвый мужчина застрелил маленькую девочку прямо на руках у матери.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла вечером 8 августа в деревне Панарино. Местный житель 1952 года рождения, находясь в состоянии опьянения, выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла на руках с маленькой дочерью. Девочка погибла от ранения головы, ее мать в тяжёлом состоянии в больницы. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. По информации местных СМИ, мужчину, стрелявшего в женщину и ребёнка, обезвредили сами селяне. На месте убийства девочки создан стихийный мемориал — жители несут цветы и игрушки.