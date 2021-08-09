Владикавказ, 9 августа, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В Северной Осетии 8 августа скончался старший тренер сборной команды Российской Федерации по каратэ Алан Савхалов. Сообщение о кончине тренера опубликовало на своей официальной странице в соцсети Instagram министерство физической культуры и спорта РСО-Алания. По данным портала «Новости Осетии», тренер скончался от последствий заражения коронавирусом.

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«Алан Георгиевич внес большой вклад в развитие каратэ, под его наставничеством выросло не одно поколение спортсменов. Коллектив министерства физической культуры и спорта РСО-Алания выражает глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении ведомства.

Алану Савхалову было 58 лет. С 2004 года он являлся старшим тренером сборной России по каратэ. Он также был главным тренером сборной команды РСО-Алания по каратэ. В числе его воспитанников чемпионка мира Мария Соболь, чемпионы Европы Сослан Гуриев и Ника Кадзова. Похороны Алана Савхалова состоялись 9 августа.