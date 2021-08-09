Москва, 9 августа, 2021, 15:05 — ИА Регнум. С установкой, какая есть у журналиста Владимира Познера о российских спортсменах, очень удобно закрывать глаза на отсутствие доказательств вины атлетов, отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Олимпийские игры

«С такой установкой очень удобно закрывать глаза на отсутствие доказательств вины наших атлетов, не замечать попытки конкурентов оправдать свои неудачи якобы допингом в команде России или оправдывать откровенно спорное судейство. Что, разве наши гимнастки были пойманы на допинге? Нет. Они чисты, но, по мнению г-на Познера, почему-то «заслужили» такое унижение», — рассуждает Толстой в ТГ-канале.

При этом парламентарий готов признать правоту Познера только в одном.

«В одном Владимир Познер прав: мы усвоили урок. Урок о том, что спорт стал разменной монетой в руках политиков и всех, кто отчаянно пытается убедить мир в том, что трансгендер на первенствах — это нормально, что запрещать спортсменам выступать под флагом своей Родины — не проблема, и что Олимпиада — это площадка для разборок околоспортивных функционеров, а не место для первенств за право называться лучшим», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, телеведущий Владимир Познер считает, что Россия была заслуженно лишена флага и гимна на Олимпиаде в Токио за применение допинга.

С 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио пройдут XVI Параолимпийские летние игры.