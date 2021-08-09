Ярославль, 9 августа, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В Ярославле 25-летняя жительница города разгромила автомобиль бывшего сожителя. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

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Прокурор Дзержинского района утвердил постановление по уголовному делу. Женщина обвиняется в умышленном повреждении чужого имущества.

«По материалам уголовного дела в конце июня 2020 года обвиняемая пришла домой к бывшему сожителю. При встрече у них состоялась ссора. Зная о местонахождении находящегося в его пользовании автомобиля «Киа Сид», женщина металлическим предметом нанесла множественные царапины на капоте, сместила передний бампер. Забравшись на капот, она нанесла удары ногами и металлическим предметом по капоту, крыше и багажнику автомобиля, затем ударила по лобовому, боковым стеклам и задней двери», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Ущерб от погрома составил более 70 тысяч рублей. Но наказания женщина может избежать. У неё выявлено психическое расстройство.

«В рамках расследования уголовного дела в отношении обвиняемой проведена судебно-психиатрическая экспертиза, выявившая у нее психическое расстройство в форме шизоаффективного расстройства, в результате которого она не могла правильно воспринимать характер и значение своих действий. Нуждается в принудительном лечении у врача психиатра в условиях стационара», — сообщили в прокуратуре.

Впрочем, решение о принудительном лечении может принять суд, куда и направлено уголовное дело.