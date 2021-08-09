Цхинвал, 9 августа, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Две команды минобороны Южной Осетии выехали в Новосибирск и Кабардино-Балкарию для участия в Армейских международных играх (АрМИ). Об этом 9 августа сообщает пресс-служба югоосетинского военного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Армейские международные игры — «АрМИ»

Сообщается, что военнослужащие из Южной Осетии будут участвовать в конкурсах «Отличники войсковой разведки» и «Эльбрусское кольцо». Они будут проходить с 22 августа по 4 сентября.

В пресс-службе добавили, что ранее команда от Южной Осетии выехала в Москву, чтобы там участвовать в международных играх «Танковый биатлон».

Напомним, в России ранее завершился всеармейский этап конкурса АрМИ-2021, на котором выбрали команды для участия в международном этапе. В нём также будут участвовать военнослужащие из Белоруссии, Узбекистана и Индии.