Москва, 9 августа, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В заявлении посла РФ в Германии о «Северном потоке — 2» никакой принципиально-новой информации о самом техническом процессе строительства газопровода не содержится, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Nord-stream.com Строительство газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2)

«Сроки запуска пока в целом совпадают с озвученными данными, хотя некоторые признаки в прежних заявлениях позволяли надеяться, что реально работы будут завершены раньше.

Но, собственно, техническая сторона к работе дипломатов имеет мало отношения. А вот что действительно важно, так это подчеркивание того, что никакого реального договора о санкциях против России в случае, если она будет использовать газ для давления на Украину, заключено не было.

Было лишь совместное заявление, и именно так его расценивает российская сторона.

Возможно, это означает, что риторика относительно украинского транзита может быть существенно ужесточена, в частности, под влиянием износа оборудования ГТС или несанкционированного отбора газа украинской стороной», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент строительные работы по трубопроводу «Северный поток — 2» находятся на финальной стадии, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

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