Липецк, 9 августа, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В Липецке взрыв и пожар на кислородно-распределительном пункте Новолипецкого металлургического комбината не затронул основное оборудование кислородного производства и транспортную инфраструктуру. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 августа в пресс-службе НЛМК.

Металлургия

На предприятии ведутся восстановительные работы вспомогательного оборудования, который, по предварительным данным, займут один-два дня. Была приостановлена работа конвертерного цеха № 2. Остальные цеха комбината продолжают работать.

Как уже сообщало ИА REGNUM, утром 9 августа из-за взрыва на кислородно-распределительно распределительном пункте НЛМК была разрушена стена и загорелась крыша. Никто не пострадал.