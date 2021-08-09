Киев, 9 августа, 2021, 15:00 — ИА Регнум. 67,1% украинских домохозяйств относят себя к категории бедных, говорится в данных отчета, который обнародовало государственное статистическое ведомство страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Согласно документу, к представителям среднего класса себя относят всего 1% украинцев, к категории небедных, но еще не представителей среднего класса — 31,9%. В категории «состоятельных» стоит прочерк, то есть к богатым себя причисляют менее 0,1% украинцев. передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство также отмечает, что только 1,6% домохозяйств Украины считают, что за последние 12 месяцев их материальное положение улучшилось. Кроме того, 4,4% опрошенных выразили мнение, что материальное положение скорее улучшилось, 43,6% — осталось без изменений, 29,2% — скорее ухудшилось, 21,2% — ухудшилось.

Напомним, что ранее на Украине были опубликованы результаты соцопроса, согласно которым 69% граждан оценивают экономическую ситуацию в стране как «очень плохую» или «достаточно плохую», и 43% населения так же оценивают уровень благосостояния своей семьи.