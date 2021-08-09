Архангельск, 9 августа, 2021, 14:58 — ИА Регнум. В Архангельской области вводят новую меру поддержки семей — при рождении ребенка будут вручать набор для новорожденного. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

angel4leon Новорожденный

«В подарочный набор войдут все необходимые для первых дней нахождения ребенка дома вещи: пеленки, детское питание, одежда, аптечка, в него войдёт и брошюра, где будет информация обо всех мерах социальной поддержки, на которые могут рассчитывать родители и ребенок», — написал глава региона.

Отметим, что аналогичные наборы вручают и в других российских регионах. В Мурманской области раскритиковали за отсутствие полезных вещей и большое количество полиграфической продукции, после чего местные власти дополнили подарок конвертом-одеялом, комбинезоном, ползунками и чепчиком.