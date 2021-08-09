Якутск, 9 августа, 2021, 15:01 — ИА Регнум. На территории расположенного в Якутии национального парка «Ленские столбы» снова начался природный пожар. Об этом 8 августа сообщило издание «Подъем» со ссылкой на местных жителей.

(сс) LxAndrew Ленские столбы

По данным источника, последние опасаются, что в месте возникновения лесного пожара может быть полностью уничтожена растительность.

«Волонтеры тушили, но бессмысленно. Пожар расползается моментально. Мы ехали в одну сторону, ничего не было, возвращались там же часа через четыре и уже очаги были и всё затянуто. Огонь сжигает всё. Боимся, что у «Ленских столбов» останутся одни камни, все деревья выгорят», — приводит издание слова местных жителей.

Помимо того, указывается, что лесные пожары также затронули территорию заповедника «Олекминский».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что гарь от якутских и красноярских лесных пожаров ощущают жители уже 539 населенных пунктов в 17 районах Иркутской области.