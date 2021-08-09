Вашингтон, 9 августа 2021, 14:58 — REGNUM Министр финансов США Джанет Йеллен призвала 9 августа законодателей поднять потолок государственного долга страны, сообщает The Hill.
Министерство финансов в настоящее время использует то, что оно называет «чрезвычайными мерами», чтобы помешать США объявить дефолт по своему долгу. Президенту Байдену, вероятно, придется рассмотреть вопрос потолок долга в октябре или ноябре и либо поднять, либо приостановить его действие. Однако этот крайний срок уже подготовил почву для серьезной битвы между демократами и республиканцами.