Вашингтон, , 14:58 — REGNUM Министр финансов США Джанет Йеллен призвала 9 августа законодателей поднять потолок государственного долга страны, сообщает The Hill.

«В последние годы Конгресс рассматривал ограничение долга на регулярной основе при широкой поддержке обеих партий. По сути, во время последней администрации демократы и республиканцы трижды совместными усилиями выполняли свой долг», — отметила она.

«Конгресс должен сделать это снова сейчас, увеличив или приостановив действие долгового лимита на двухпартийной основе», — добавила Йеллен.

Министерство финансов в настоящее время использует то, что оно называет «чрезвычайными мерами», чтобы помешать США объявить дефолт по своему долгу. Президенту Байдену, вероятно, придется рассмотреть вопрос потолок долга в октябре или ноябре и либо поднять, либо приостановить его действие. Однако этот крайний срок уже подготовил почву для серьезной битвы между демократами и республиканцами.