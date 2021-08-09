Москва, 9 августа, 2021, 14:57 — ИА Регнум. В преддверии зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в 2022 году, Соединённые Штаты уже начали вести кампанию против Китая. Об этом заявила в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1» 9 августа заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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Дипломат уверена, что «никакой России им не будет достаточно».

«Уже на очереди, я бы сказала, что они уже приступили к обработке Китая, — подчеркнула Захарова. — Уже началась крупнейшая антикитайская антиспортивная кампания в США».

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, она включает в себя «заявления законодателей, выступления, конкретные практические действия от представителей исполнительной власти до общественных деятелей, а также пропагандистский мейнстрим в СМИ.

«Международное сообщество должно понять, что в опасности на самом деле мировой спорт», — подчеркнула Захарова.

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По её словам, многие страны, судя по статьям и заявлениям, думают, что «это обойдет их страны стороной».

«Не обойдёт. Это нужно точно и четко понять. Аппетиты таковы, что не обойдёт стороной. Поэтому нужно говорить об угрозе не нам, а об угрозе всему мировому спорту», — констатировала дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенаторы США Джефф Меркли и Джеймс Макговерн направили письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху с предложением на фоне обвинений в нарушении прав человека отложить зимнюю Олимпиаду 2022 года и подобрать для неё другое место.

Китай выступил с решительным протестом. Как официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь, такие действия «серьёзно подрывают олимпийский дух и ущемляют интересы спортсменов всего мира».

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине состояться с 4 по 20 февраля 2022 года.