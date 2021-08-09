Москва, 9 августа, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России к декабрю 2021 года должно подготовить нормативную базу для перевода сотрудников госорганов на использование единой государственной платформы поддержки рабочих коммуникаций. Об этом 9 августа сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Адыгея Правительство РФ

«Минцифры к декабрю 2021 года должно подготовить нормативную базу для перевода сотрудников госорганов и бюджетных организаций на использование единой государственной платформы поддержки рабочих коммуникаций: почта, мессенджер, сервис видеоконференцсвязи (ВКС)», — сообщили ТАСС в аппарате.

Предполагается, что результатом станет преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения новых российских IT-продуктов, а также повышение популярности российских мессенджеров, почты и ВКС.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ планирует к 2022 году перевести государственных служащих и бюджетников на российские мессенджеры, электронную почту и видеосервисы. Через них преподавателей обяжут общаться со школьниками, студентами и родителями, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на план мероприятий госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий», который Минцифры направило в правительство.

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