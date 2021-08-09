Красноярск, 9 августа, 2021, 14:56 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждён 461 случай заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 95 207. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 августа в краевом оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

За сутки в крае выздоровели 505 человек. Общее число выздоровевших в регионе — 80 965 человек.

Жертвами коронавирусной инфекции стали ещё 25 жителей Красноярского края. За весь период в регионе скончались 4656 ковид-пациентов.

Напомним, 8 августа в крае было выявлено 462 носителя коронавируса.