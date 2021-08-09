Вашингтон, 9 августа, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Конференция компании Microsoft в рамках выставки gamescom 2021 пройдёт 24 августа. Об этом 9 августа сообщает «Игромания».

(сс) Martin Abegglen Microsoft

Старт конференции назначен на 22:00 МСК. В рамках прямой трансляции Microsoft поделится подробностями некоторых ранее анонсированных игр, а также проектов от партнёров компании.

Добавим, что gamescom — это международная игровая выставка, которая в 2021 году проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Церемония открытия состоится 25 августа 2021 года.