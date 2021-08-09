Фермеров Великобритании просят уступить до 20% земель под дикую природу
Лондон, 9 августа, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Фермеров призывают выделить 1% своей земли под прямое земледелие для удержания углерода и сохранения биоразнообразия. Об этом пишет The Guardian 8 августа 2021 года.
Призыв проявить любовь к природе в преддверии саммита ООН по климату COP26 в Глазго исходит от движения за восстановление окружающей среды под названием WildEast. Движение, организованное мелкими фермерами, просит землевладельцев оставлять на своих наделах места, сохраняющие богатую дикую природу на востоке Англии.
В 2020 году WildEast заручилась обещанием более 80 фермеров отдать 20% своей земли под защиту природы, а также взяла аналогичные обязательства со школ, церквей, общин и железнодорожной компании Greater Anglia, которая пообещала восстановить более 50 железнодорожных вокзалов в регионе.
Однако основатели благотворительного фонда столкнулись с сопротивлением со стороны некоторых мелких фермеров, которые понимают, что для больших ферм, в состав которых входят леса, реки и пустоши, не составляет труда отдать пятую часть земель под защиту природы, что невозможно для мелких фермеров, у которых каждый акр идёт на выращивание продуктов питания.
«Прямое земледелие» включает в себя измерение полей для посева культур в точных квадратах или прямоугольниках, в процессе вырезания неровных участков и углов, которые зачастую менее продуктивны.
Таким образом, обычные пахотные поля получают «дикие края», заполненные полевыми цветами и дикими животными.
WildEast надеется, что, если фермеры из сельскохозяйственного региона Великобритании пообещают выделить 1% своих наделов на охрану природы до саммита по климату в Глазго, это станет мощным сигналом для правительств, свидетельствующим о важности быстрого движения к нулевому уровню выбросов.
Хотя некоторые эксперты по окружающей среде предполагают, что до 50% всей сельскохозяйственной земли, возможно, придется сохранить в естественном состоянии, чтобы справиться с климатическим кризисом и сохранить биоразнообразие, WildEast считает, что вклад в защиту природы в виде 1% является значительным, поскольку он продемонстрирует землевладельцам простоту и красоту дикой природы, а также его экономические выгоды. Они надеются, что большое количество землевладельцев поддержат эту идею, ежегодно добавляя свою долю «диких краёв», чтобы достичь 20% в долгосрочной перспективе.
В настоящее время в рамках кампании ведутся переговоры с крупными землевладельцами, не занимающимися сельским хозяйством, включая энергетические компании, государственные учреждения, крупные благотворительные и другие неправительственные организации.
Соучредитель WildEast Аргус Харди уверен в том, что выделение природных территорий под защиту окружающей среды не означает их заброшенность. Это означает, что диких животных можно сохранять тем же способом, каким производится длительный севооборот, позволяя почвам отдыхать и восстанавливаться.